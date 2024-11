Oppositiepartijen sluiten verbond tegen onderwijsbezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - De oppositiepartijen D66, CDA en JA21 slaan de handen ineen om een groot deel van de bezuinigingen op onderwijs die het kabinet-Schoof wil doorvoeren, van tafel te krijgen. De partijen zijn samen goed voor vijftien zetels in de Tweede Kamer, maar kunnen de coalitie wel helpen aan de benodigde meerderheid voor hun plannen in de senaat.

De partijen willen onder meer de langstudeerboete geschrapt zien en de maatschappelijke diensttijd behouden. Ook de verlengde schooldag voor kansarme kinderen willen zij redden. Verder moet er wat hen betreft een streep door de bezuiniging op lerarensalarissen.

Van de in totaal 2 miljard euro aan voorgenomen bezuinigingen op het onderwijs, willen de oppositiepartijen voor 1,3 miljard euro een andere invulling zoeken. Dat geld zoeken zij op begrotingen van andere ministeries, onder meer van Volksgezondheid. Daar kan onder meer bespaard worden door medisch specialisten verplicht in loondienst te laten treden en het eigen risico minder te verlagen.

Blokkade

Door te dreigen met een blokkade in de Eerste Kamer wist de oppositie eerder al aanpassingen af te dwingen in het belastingplan van het kabinet. Daarin is nu extra lastenverlichting opgenomen voor gezinnen met één kostwinner, een langgekoesterde wens van de christelijke partijen. De btw-verhoging op cultuur en sport bleef nog staan, maar er ligt een harde belofte om daar komend voorjaar een alternatief voor te bedenken.

PVV, VVD en BBB hebben samen dertig zetels in de senaat. Voor een meerderheid zijn er nog acht nodig. D66, CDA en JA21 hebben samen veertien zetels.