Leerdam overtuigend naar vierde Nederlandse sprinttitel

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam heeft haar vierde Nederlandse sprinttitel veroverd. De 25-jarige schaatsster was bij de NK sprint ook de beste op de tweede 1000 meter. Ze versloeg in de slotrit Chloé Hoogendoorn met een tijd van 1.14,60.

In het klassement werd Suzanne Schulting op ruime achterstand van Leerdam tweede. Hoogendoorn werd dankzij de tweede tijd van 1.15,26 op de 1000 meter derde in het klassement.

Schulting, drievoudig olympisch kampioene shorttrack, die zich dit jaar bij Team Essent richt op het langebaanschaatsen, werd op de 1000 meter vierde met 1.16,14. Ze werd in haar rit verslagen door Marrit Fledderus (1.15,40).

De beste drie schaatssters plaatsen zich in principe voor het EK sprint, dat op 10 en 11 januari wordt verreden in Heerenveen. Femke Kok meldde zich af voor de tweede dag van het NK sprint. De regerend wereldkampioene op de 500 meter kan nog een beroep doen op een aanwijsplek. Dat zou ten koste gaan van de nummer 3 in het klassement.