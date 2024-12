Fanclub Ajax wil verbod op bezoeken bekerduel bij AZ aanvechten

AMSTERDAM (ANP) - De supportersverenigingen van Ajax zijn woedend over het besluit van de gemeente Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de komende bekerwedstrijd van AZ tegen Ajax. De Supportersvereniging Ajax (SVA) noemt dit "een absurd besluit" en een voldongen feit, de AFCA Supportersclub spreekt van "onrechtvaardigheid in optima forma" en overweegt de maatregel aan te vechten.

Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar bracht haar besluit zaterdag naar buiten. Ze zei dat Ajax-fans bij de vorige ontmoeting, begin december, een supporterscafé in het centrum van Alkmaar hebben aangevallen. Ze houdt rekening met vergelding door AZ-aanhangers, en vreest dat daardoor zo veel agenten nodig zijn dat het werk van de politie in heel Noord-Holland hierdoor wordt verstoord. Ook zouden AZ-fans bij het vorige duel antisemitische leuzen hebben geroepen.

De AFCA Supportersclub zegt dat uitsupporters nu worden gestraft en beschuldigt Alkmaar van het meten met twee maten. "We zijn benieuwd of het vak in het Alkmaarse stadion van waaruit de antisemitische spreekkoren kwamen ook op last van de driehoek leeg moet blijven." De fanclub zegt geen genoegen te nemen met het bezoekverbod en voegt eraan toe: "Gelukkig is het niet ver rijden van Amsterdam naar Alkmaar."

Incidenten

Ook de SVA vindt de incidenten bij de vorige wedstrijd geen geldige reden om Ajax-supporters te weren. De fanclub zegt dat "honderden onschuldige supporters collectief worden gestraft, in plaats van dat de zich wel misdragende individuen worden aangepakt". Het Alkmaarse besluit leidt tot competitievervalsing, zegt de SVA. Die wil dat Ajax nu de overwinning krijgt toegewezen, of dat de wedstrijd in Amsterdam wordt gespeeld.

AZ en Ajax spelen op 14 januari tegen elkaar in de achtste finales van de KNVB Beker.