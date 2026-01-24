Leerdam verslaat Takagi en Kok op 1000 meter in Inzell

INZELL (ANP) - Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Inzell de laatste 1000 meter voorafgaand aan de Olympische Spelen gewonnen. De 27-jarige Zuid-Hollandse versloeg landgenote Femke Kok in een baanrecord van 1.12,74. Kok werd met 1.13,67 derde, nog achter de Japanse Miho Takagi (1.13,43).

Kok veroverde met haar derde plaats voor het eerst het eindklassement in de wereldbeker op de 1000 meter.

De wereldbekerwedstrijden in Inzell zijn de laatste internationale krachtmeting voorafgaand aan de Olympische Spelen van Milaan. Die zijn van 6 tot en met 22 februari.