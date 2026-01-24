Rusland bereid tot nader overleg met Oekraïne

MOSKOU/ABU DHABI (ANP/AFP/RTR) - Rusland staat volgens zijn ministerie van Buitenlandse Zaken open voor een voortzetting van de gesprekken met Oekraïne. Die zouden volgens bronnen van het Franse persbureau AFP komende week weer in Abu Dhabi zijn.

De Russische mededeling volgt op twee dagen van onderhandelingen in Abu Dhabi waarbij de strijdende partijen onder leiding van gezanten uit de VS over een mogelijke vredesregeling spraken. De gespreksrondes vrijdag en zaterdag zijn volgens een woordvoerder van de Verenigde Arabische Emiraten "in een constructieve en positieve atmosfeer verlopen".

President Donald Trump heeft een vredesplan om de in zijn ogen zinloze en bloedige oorlog te stoppen. Oekraïne moet daarvoor concessies doen omdat het volgens Trump toch de oorlog niet kan winnen en alleen maar meer terrein verliest. Trumps plan is gewijzigd maar niet geaccepteerd door de betrokken landen. De laatste loodjes zouden gebieden betreffen in het oosten van Oekraïne die Kyiv zou moeten opgeven.