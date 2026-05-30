Leider Vingegaard boekt in laatste bergrit Giro vijfde etappezege

PIANCAVELLO (ANP) - De Deen Jonas Vingegaard heeft in de laatste bergrit van de Giro d'Italia zijn vijfde etappezege geboekt. De 29-jarige wielrenner van Visma - Lease a Bike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op slotklim Piancavallo en kreeg niemand mee. Zo breidde de oppermachtige leider in het klassement zijn voorsprong verder uit, met zondag alleen nog een vlakke etappe met aankomst in Rome voor de boeg.

De Oostenrijkse nummer 2 van het klassement, Felix Gall, won op een kleine anderhalve minuut achterstand de strijd om de tweede plek, voor de Australiër Jai Hindley. De Nederlander Thymen Arensman slaagde er niet in om zijn achterstand van een kleine halve minuut op Hindley, de nummer 3 van het klassement, goed te maken en eindigt dus naar alle waarschijnlijkheid naast het podium als vierde.