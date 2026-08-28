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Leknessund wint op dag van overlijden van zijn koning rit Vuelta

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 17:44
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ARAMÓN VALDELINARE (ANP) - Andreas Leknessund heeft de zevende etappe van de Vuelta gewonnen. De Noorse klimmer kwam alleen over de finish in het skioord Aramón Valdelinare. Dat gebeurde op de dag dat de Noorse koning Harald op 89-jarige leeftijd overleed.
De 27-jarige Leknessund droeg een zwarte rouwband om zijn linkerarm. Hij was bijna te moe om te juichen. Zijn ploeg- en landgenoot Tobias Halland Johannessen vierde zijn tweede plaats met een vinger in de lucht. De Belg Wout van Aert eindigde als derde.
Leknessund hield voor de start samen met zijn ploeggenoten van de Noorse ploeg het Noorse Uno-X Mobility een minuut stilte voor koning Harald, die een groot sportliefhebber was. Hij maakte deel uit van een kopgroep met Johannessen, Van Aert, Aleksej Loetsenko uit Kazachstan en de Ier Eddie Dunbar.
Tadej Pogačar blijft na een rit over 149,8 kilometer van Vall d'Alba naar Aramón Valdelinare het algemeen klassement van de Vuelta aanvoeren.
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