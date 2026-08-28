ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WK roeien wordt hervat na noodweer, finales naar voren gehaald

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 17:19
anp280826221 1
AMSTELVEEN (ANP) - De wedstrijden van de vijfde dag van de WK roeien op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos worden vrijdag na een kleine twee uur uitstel hervat. Dat heeft de wereldroeibond bekendgemaakt. De A-finales, met daarin Nederlandse inbreng, worden vanaf 17.50 uur eerst afgewerkt.
Na de hervatting begint het programma met de finales van de tweezonder. Later zijn de finales van de dubbeltwee, met daarin Nederlandse medaillekansen. De mannen, Simon van Dorp en Melvin Twellaar, starten om 18.39 uur. De vrouwen, regerend wereldkampioenen Benthe Boonstra en Roos de Jong, starten om 18.57 uur.
De wedstrijden werden vrijdagmiddag enkele uren stilgelegd vanwege de weersomstandigheden. Vanuit het KNMI geldt tot 18.00 uur code geel in Noord-Holland vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Rond de Bosbaan trokken onweersbuien over terwijl het publiek op de deels overdekte tribune werd vermaakt met muziek.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

shutterstock_2695466079

Nederland is stiekem een Europese grootmacht in tweedehands auto's geworden — zoveel geld gaat er de grens over

Anna-Thomas-BB-Vol-Liefde

Anna, de nieuwste logee van Thomas in B&B vol Liefde, heeft 765.000 Instagram-volgers en is actief op 18+-forum. Wat is haar leeftijd?

shutterstock_2690895533

Deze 8 dingen kun je beter met de hand afwassen dan in de vaatwasser

naast_1787733063

Op Funda wemelt het van de door AI-gegenereerde interieurfoto’s: 'Soms zie je hele gekke dingen'

ANP-495578099

Ratelband junior (46) verdacht van gigantische beleggingsfraude, met de noorderzon vertrokken

Loading