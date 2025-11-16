Littler houdt Noppert uit finale Grand Slam of Darts

WOLVERHAMPTON (ANP) - Darter Danny Noppert is er niet in geslaagd de finale van de Grand Slam of Darts te bereiken. De 34-jarige Fries verloor in Wolverhampton in de halve finale van wereldkampioen en titelverdediger Luke Littler uit Engeland met 16-9 in legs.

Littler neemt het in de finale op tegen zijn landgenoot Luke Humphries. Die won eerder met 16-13 van Gerwyn Price uit Wales.

Noppert begon goed aan de partij tegen Littler en nam een aantal keren een kleine voorsprong. Littler kwam echter terug en sloot de vierde sessie voor het eerst af met een voorsprong: 11-9. Noppert wist daarna zijn hoge niveau niet meer te halen en Littler besliste de partij door nog eens vijf legs op rij te winnen.