ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse oorlogsvloot vaart Caribische Zee binnen

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 16:46
anp161125085 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald R. Ford is met een begeleidende vloot aangekomen in de Caribische Zee, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De vloot is de Caribische wateren binnengevaren via de Anegada-passage, een waterweg ten oosten van de Britse Maagdeneilanden.
Volgens het Pentagon gaat het vliegdekschip helpen bij het "verstoren van drugssmokkel en het oprollen van transnationale criminele organisaties".
Admiraal Alvin Holsey, commandant van Southcom, het centrale commando van het Amerikaanse leger in de regio, noemde de inzet van de vloot een "cruciale stap in het versterken van de veiligheid van het westelijk halfrond en de bescherming van het Amerikaanse thuisland".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-514266771 (1)

De les van Plato over het loslaten van ongezonde relaties

ANP-542111679 (1)

Macrons failliet: Frankrijk op de rand van de financiele afgrond

ANP-506944951

De vier belangrijkste lessen van topbelegger Warren Buffett

ANP-447870509

Ruzie tussen Jan Smit en zus Monique verdeelt Volendam: "Er zijn twee kampen"

shutterstock_1093355033

Door je mond ademen is heel ongezond

ANP-347372723

Je rijstijl verklapt veel over je persoonlijkheid. Verkeerspsychologen doen een boekje open

Loading