Amerikaanse oorlogsvloot vaart Caribische Zee binnen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald R. Ford is met een begeleidende vloot aangekomen in de Caribische Zee, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De vloot is de Caribische wateren binnengevaren via de Anegada-passage, een waterweg ten oosten van de Britse Maagdeneilanden.

Volgens het Pentagon gaat het vliegdekschip helpen bij het "verstoren van drugssmokkel en het oprollen van transnationale criminele organisaties".

Admiraal Alvin Holsey, commandant van Southcom, het centrale commando van het Amerikaanse leger in de regio, noemde de inzet van de vloot een "cruciale stap in het versterken van de veiligheid van het westelijk halfrond en de bescherming van het Amerikaanse thuisland".