16 appartementen onbewoonbaar na brand woonzorgcentrum Tilburg

TILBURG (ANP) - Door de brand zaterdag in woonzorgcentrum de Leyhoeve in Tilburg zijn zestien appartementen nog niet bewoonbaar. De rest van de mensen die nog niet terug naar huis konden, mogen zondagavond weer hun woning in, meldt het woonzorgcentrum.

Voor de bewoners van de zestien appartementen is in ieder geval tot maandag een overnachting geregeld. De Leyhoeve wil ze daarna binnen de zorgafdeling een tijdelijk verblijf aanbieden, "zodat zij toch in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Hoelang dit nodig is, kan per appartement verschillen."

De brand begon zaterdagmiddag vermoedelijk in de meterkast. Ruim tweehonderd mensen werden geëvacueerd, waarvan een deel 's avonds kon terugkeren. Twee mensen liepen zware verwondingen op, twee anderen lichte.