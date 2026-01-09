Littler sluit 'grootste sponsorovereenkomst ooit' in het darten

Luke Littler heeft na zijn nieuwe wereldtitel darten "de grootste sponsorovereenkomst ooit" in die sport gesloten. Target Darts, waar de 18-jarige Littler onder contract staat, wilde de bedragen van de nieuwe, langjarige overeenkomst niet bevestigen, maar de Britse persorganisatie Press Association meldt dat met de deal een bedrag van zo'n 20 miljoen pond (23 miljoen euro) over een periode van tien jaar gemoeid is.

Littler hield aan het WK, waarin hij de Nederlander Gian van Veen zaterdag in de finale met 7-1 versloeg, een miljoen pond aan prijzengeld over.

De relatie tussen Littler en zijn sponsor gaat al enkele jaren terug. "Ik ontmoette Luke tijdens de BDO Youth World Championship Qualifier toen hij twaalf was en die dag vroeg zijn vader of we hem wilden sponsoren," aldus Target Darts-baas Garry Plummer. "We hadden nog nooit iemand zo jong onder contract genomen, maar ik zag iets bijzonders in hem. Deze nieuwe overeenkomst viert alles wat we samen hebben opgebouwd en de veelbelovende toekomst die voor ons ligt."