Marc Márquez dankzij zevende zege op rij dichter bij MotoGP-titel

door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 15:12
BALATONFOKAJAR (ANP) - Wegracer Marc Márquez heeft in de Grote Prijs van Hongarije zijn zevende zege op rij geboekt in de MotoGP. Daarmee is de Spanjaard opnieuw een grote stap dichter bij zijn zevende wereldkampioenschap.
Márquez won zaterdag op zijn Ducati ook al de sprintrace voor de dertiende keer dit seizoen. Zijn voorsprong op zijn broer en voornaamste uitdager Alex Márquez is na dit weekend gegroeid tot 175 punten. Er resteren nog acht races.
Marc Márquez vertrok vanaf poleposition en won de race overtuigend. Zijn landgenoot Pedro Acosta finishte als tweede, Marco Bezzecchi als derde en Alex Márquez werd slechts veertiende.
