Marc Márquez wint de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP

Sport
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 14:56
SPIELBERG (ANP) - De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP gewonnen. Márquez won zaterdag ook al de sprintrace op het circuit van Spielberg. De Italiaan Marco Bezzecchi begon op poleposition en eindigde bij de GP op de Red Bull Ring als derde achter de Spanjaard Fermín Aldeguer.
Marc Márquez won voor de negende keer een GP dit seizoen. Hij verstevigde de leiding in het WK-klassement. Hij gaat met 430 punten aan kop voor zijn broer Álex Márquez, die in Oostenrijk niet verder kwam dan de tiende plaats.
