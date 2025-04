Marc Márquez wint ook sprintrace bij GP van Spanje in MotoGP

JEREZ (ANP) - De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft ook de vijfde sprintrace van het seizoen in de MotoGP gewonnen. Een dag voor de hoofdrace van de Grote Prijs van Spanje hield hij op zijn Ducati in een wedstrijd over twaalf ronden zijn jongere broer Alex Márquez achter zich. De derde plaats was voor de Italiaan Francesco Bagnaia. Márquez, de leider in de WK-stand, won dit seizoen alle tot dusver gereden sprintraces.

De Fransman Fabio Quartararo, die op zijn Yamaha vanaf poleposition was gestart, ging al in de tweede ronde onderuit.

Marc Márquez, wiens zege in Jerez tot veel enthousiasme leidde bij de toeschouwers, liep dankzij de winst 3 punten uit op broer Alex, zijn naaste belager. Bagnaia blijft derde.