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Marc Márquez wint sprintrace MotoGP op Sachsenring

Sport
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 15:55
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SACHSENRING (ANP) - De Spaanse wegracer Marc Márquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Duitsland. De zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse reed op zijn Ducati van start tot finish aan de leiding op de Sachsenring.
Álex Márquez (Ducati) volgde de hele race het spoor van zijn oudere broer en passeerde de finish als tweede. De Italiaan Fabio di Giannantonio (Ducati) eindigde als derde.
Marc Márquez won voor de vierde keer dit seizoen een sprintrace en hij liep wat punten in op Jorge Martín, die als zesde finishte. Kampioenschapsleider Martín heeft op de Sachsenring geen concurrentie van zijn grootste rivaal Marco Bezzecchi. De Italiaan van Aprilia kwam in de kwalificatie ten val, brak zijn linkersleutelbeen en is op weg naar Italië voor een operatie.
Zondag is de hoofdrace bij de GP van Duitsland. Marc Márquez won al negen keer de MotoGP-race op de Sachsenring.
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