Marokkaanse international Hakimi prijst strafschoppenheld Bounou

Sport
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 1:28
anp150126001 1
RABAT (ANP) - Marokkaans international Achraf Hakimi noemt zijn doelman Yassine Bounou 'de beste keeper van de wereld' als het om penalty's gaat. Dat zei de verdediger van Marokko na afloop van de gewonnen strafschoppenserie tegen Nigeria tegen Ziggo Sport. Marokko won de reeks met 4-2 en gaat naar de finale van de Afrika Cup. Daarin treft Marokko zondag Senegal.
Na afloop van de strafschoppenreeks barstte een volksfeest los. "Er was een explosie van vreugde na afloop", aldus voormalig Marokkaans international Nordin Amrabat vanuit Rabat bij Ziggo Sport. Diens jongere broertje Sofyan Amrabat is één van de drie in Nederland geboren Marokkaanse internationals in de selectie van het Noord-Afrikaanse land.
Bondscoach Walid Regragui noemt de wedstrijd van Marokko "de beste van het toernooi". "Het is belangrijk om nu te herstellen. We moeten winnen. Dat is het enige wat telt", zei Regragui bij Ziggo Sport.
Marokko won de Afrika Cup in 1976.
