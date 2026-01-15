KVK: groei aantal bedrijven stagneert, veel zzp'ers gestopt

UTRECHT (ANP) - De groei in het aantal ondernemingen in Nederland was in ruim tien jaar niet zo laag, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). Het aantal geregistreerde bedrijven steeg in 2025 met minder dan 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De KVK spreekt van "stagnatie van het ondernemerslandschap".

Op 1 januari van dit jaar stonden er 2.599.668 bedrijven ingeschreven bij de KVK. Op de eerste dag van 2025 waren dat er 2.579.735. De KVK houdt deze cijfers sinds 2014 bij.

De beperkte groei van afgelopen jaar komt voornamelijk doordat het aantal starters afneemt en er meer bedrijven stoppen. Afgelopen jaar startten er 10 procent minder bedrijven dan in 2024. Het aantal bedrijven dat werd opgeheven, steeg juist met 18 procent. Onder zzp'ers valt deze ontwikkeling met name op: er waren 19 procent meer stoppers en 13 procent minder starters.

Volgens Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap bij Tilburg University, is de afname van starters niet alleen zichtbaar bij zzp'ers, maar geldt dat voor alle ondernemingsvormen. Hij wijst op onzekerheid in de economie en op het wereldtoneel als verklaring voor de stagnatie.

Handhaving schijnzelfstandigheid

Ook weerhoudt onduidelijkheid in beleid, bijvoorbeeld over de handhaving op schijnzelfstandigheid, mensen ervan een onderneming te starten, denkt Knoben. Sinds januari 2025 handhaaft de Belastingdienst de zzp-wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. Dat heeft volgens een KVK-woordvoerder niet alleen effect op zzp'ers, maar op het hele ondernemerslandschap.

Het aantal faillissementen daalde met 21 procent in 2025. Volgens de KVK komt dat omdat bedrijven eerder stoppen, vaak nog voordat financiële problemen het bedrijf failliet kunnen laten gaan. Knoben: "In verschillende sectoren die we tegenwoordig steeds meer zien, zoals de zakelijke dienstverlening, zijn de vaste kosten laag en zien ondernemers problemen eerder aankomen. Zij kunnen daardoor makkelijker en op tijd stoppen, voordat een faillissement dreigt."