Márquez boekt in Tsjechië tweede zege op rij in MotoGP

BRNO (ANP) - Zevenvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft in de Grote Prijs van Tsjechië zijn tweede zege op rij geboekt in de MotoGP. Zo profiteerde de 33-jarige Spanjaard optimaal van het ontbreken van WK-leider Marco Bezzecchi, die was geschorst na een incident met de marshals op het Automotodrom Brno zaterdag. Bezzecchi heeft nog een voorsprong van 8 punten op de Spanjaard Jorge Martín, die als negende eindigde. Márquez staat vierde.

Márquez won twee weken geleden ook al, in Hongarije. In Tsjechië startte de coureur van Ducati als vierde. Een groot deel van de race reed hij achter zijn Italiaanse teamgenoot Francesco Bagnaia, die hij in de zestiende ronde passeerde. Daarmee nam hij de leiding over. De van poleposition gestarte Ai Ogura uit Japan haalde Bagnaia ook nog in en finishte voor hem als tweede.

Collin Veijer eindigde in de Moto2 als elfde, Zonta van den Goorbergh als vijftiende. De Spanjaard Iván Ortolá won. Volgende week staat de Dutch TT in Assen op het programma.