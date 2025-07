Márquez vestigt MotoGP-record met tiende zege in sprintrace

SACHSENRING (ANP) - Motorracer Marc Márquez heeft een record in de MotoGP gevestigd, door voor de tiende keer dit seizoen de sprintrace te winnen. De Spanjaard uit het fabrieksteam van Ducati was de snelste in de korte wedstrijd bij de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring. Hij verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap.

Márquez, twee weken geleden winnaar van de TT van Assen, startte van poleposition, maar viel op de natte baan terug naar de vijfde plaats. Hij wist zich geleidelijk weer naar voren te werken en nam in de laatste ronde de koppositie over van de Italiaan Marco Bezzecchi (Aprilia). De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) finishte als derde.

Álex Márquez (Ducati) eindigde als achtste. De jongere broer van achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez brak zijn hand door een val in de TT, maar was voldoende hersteld om op de Sachsenring in actie te komen.