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Márquez wint sprintrace MotoGP Japan, loopt in op leider Martín

Sport
door anp
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MOTEGI (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard liep door zijn zege kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martín, die leidt in het kampioenschap. Het verschil na de korte race op het circuit van Motegi bedraagt 7 punten.
Aprilia-rijder Martín startte van poleposition, maar hij zag in de eerste bochtenserie Márquez op zijn Ducati voorbijkomen. De zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport reed vervolgens onbedreigd naar de zege.
Martín finishte als tweede, maar hij werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. De Braziliaan Diogo Moreira schoof door naar de tweede plaats.
De hoofdrace in Motegi is zondag (aanvang 7.00 uur Nederlandse tijd). De GP van Japan is de zestiende ronde in het kampioenschap, dat in totaal 22 grands prix telt.
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