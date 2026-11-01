Márquez zet stap richting kampioenschap MotoGP met zege Maleisië

SEPANG (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft zondag de Grote Prijs van Maleisië gewonnen. De Spanjaard van Ducati bleef zijn landgenoten Pedro Acosta en zijn jongere broer Álex Márquez voor op het circuit van Sepang. Daarmee heeft Márquez een grote stap gezet richting zijn negende wereldtitel.

Met nog drie races te gaan heeft de Spanjaard 399 punten. Jorge Martín staat nog tweede met 355 punten, maar zijn kansen lijken vervlogen door een polsbreuk. Martín probeerde met zijn gebroken pols mee te doen aan de GP van Maleisië, maar trok zich voor de kwalificatie toch terug met pijn. "Ik hoef niet meer aan het kampioenschap te denken", reageerde de Spanjaard zaterdag. De Italiaan Marco Bezzecchi staat derde met 332 punten.