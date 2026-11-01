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Cryptobeurs Binance hervat opname cryptomunten na recordhack

Economie
door anp
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SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - Binance heeft de opnames van cryptomunten hervat, enkele dagen nadat hackers voor een recordbedrag van meer dan 6 miljard dollar aan crypto's hadden geroofd. 's Werelds grootste cryptobeurs legde de transacties vrijdagochtend in Azië stil, nadat de hack bekend was geworden. Zondag werd in Azië de opname van bitcoin weer opengesteld. Stapsgewijs volgen andere digitale munten.
"We pakken dit gefaseerd aan en geven daarbij voorrang aan tokens op basis van de vraag van gebruikers in de afgelopen week", heeft Binance laten weten. "Zo kan elk netwerk en elk activapaar zorgvuldig worden hersteld, waarbij de stabiliteits- en veiligheidscontroles zijn afgerond voordat de toegang weer wordt geopend."
De Amerikaanse FBI maakte zaterdag bekend dat Noord-Korea waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de cryptoroof. De hack wordt toegeschreven aan TraderTraitor, een elitehackereenheid uit Noord-Korea die de FBI eerder de schuld gaf van een aanval op beurs Bybit in 2025.
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