Mas wint negende etappe in de Vuelta en blijft aan de leiding

ALTO DE AITANA (ANP) - Enric Mas heeft de negende etappe in de Vuelta gewonnen. In de rit van Villajoyosa over 187,4 kilometer naar Alto de Aitana was hij de sterkste. De Schot Oscar Onley werd tweede. De Spanjaard Mas van Movistar blijft leider in het klassement.

Vijfvoudig Tourwinnaar en tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogačar viel zaterdag als de grote favoriet voor de eindzege uit na een val.

De renners moesten aan het einde van de etappe 22 kilometer klimmen op de Alto de Aitana. Dat was de op een na langste beklimming van deze Vuelta. Mas liet zien dat hij zondag de beste was bergop. Hij versloeg medevluchter Onley in een sprint omhoog.

De Vuelta eindigt op zondag 13 september in de Spaanse stad Granada. Met Jan Janssen in 1967 en Joop Zoetemelk in 1979 wisten slechts twee Nederlanders de Ronde van Spanje te winnen.