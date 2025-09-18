ECONOMIE
McLaughlin-Levrone wint WK-goud op 400 meter in tweede tijd ooit

Sport
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 15:41
bijgewerkt om donderdag, 18 september 2025 om 16:03
De Amerikaanse atlete Sydney McLaughlin-Levrone heeft haar overstap van de 400 meter horden naar de 400 meter bekroond met de wereldtitel. De 26-jarige atlete snelde in Tokio op een door de regen nat geworden atletiekbaan naar het goud in een tijd van 47,78. Dat is de tweede tijd ooit gelopen en achttien honderdsten verwijderd van het veertig jaar oude wereldrecord van 47,60, in 1985 gelopen door de Oost-Duitse Marita Koch.
De finale van de 400 meter in het Japan National Stadium was van een ongekend hoog niveau. Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek won het zilver in 47,98, de derde tijd ooit. Salwa Eid Naser uit Bahrein behaalde het brons in 48,19.
McLaughlin-Levrone was de afgelopen jaren de atlete die Femke Bol van olympische roem afhield op de 400 meter horden. De Amerikaanse troefde Bol af in de olympische finales van Tokio in 2021 en Parijs in 2024. In Parijs liep McLaughlin het wereldrecord van 50,37.
