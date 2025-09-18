Koerssprong Intel op Wall Street na miljardeninvestering Nvidia

NEW YORK (ANP) - Intel maakte donderdag een koerssprong van ruim 24 procent op de beurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat AI-chipbedrijf Nvidia 5 miljard dollar gaat investeren in Intel, in ruil voor aandelen. De twee chipbedrijven gaan onder meer samen chips ontwikkelen voor computers en datacenters.

De investering is een nieuwe opsteker voor Intel, dat vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie is achtergebleven bij concurrenten. Het chipconcern bereikte vorige maand al een overeenkomst met de Amerikaanse regering om bijna 9 miljard dollar te investeren, in ruil voor een belang van ongeveer 10 procent in het bedrijf.

Mede door het optimisme in de chipsector wist Wall Street de recordopmars te hervatten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 46.069 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 6630 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 22.438 punten.