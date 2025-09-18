Gregorius en Schoop spelen op EK honkbal in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Didi Gregorius en Jonathan Schoop doen met het Koninkrijksteam mee aan het EK honkbal in Rotterdam. De twee voormalige spelers uit de Amerikaanse Major League hopen Nederland voor de 25e keer Europees kampioen te maken. Het Koninkrijksteam treedt zaterdagavond voor zijn eerste wedstrijd aan tegen Groot-Brittannië.

De honkbalprofs Gregorius en Schoop zijn de publiekstrekkers in de selectie van bondscoach Evert-Jan 't Hoen. Verder zijn pitcher Sharon Martis, catcher Hendrik Clementina, Dwayne Kemp (178 interlands) en Sharlon Schoop (121 interlands) bekende namen in de groep waarvan de werpers Justin Morales en Michael Vilchez voor het eerst deel uitmaken. De selectie bestaat uit een mix van jong talent en ervaren spelers die actief zijn in het buitenland of in de Nederlandse competitie.

Het EK honkbal vindt van 20 tot en met 27 september plaats. De beginfase wordt in Antwerpen, Milaan en Rotterdam gespeeld. De eindfase vindt plaats in Rotterdam. Er doen twaalf landen mee.

Familiestadion

De beste acht landen van het vorige EK spelen hun wedstrijden in de groepsfase in Rotterdam en zijn al zeker van de volgende ronde. De nummers een en twee van de groepen A en B plaatsen zich direct voor de kwartfinales van donderdag 24 september. De nummers drie en vier moeten zich via een tussenronde voor die kwartfinale zien te plaatsen en nemen het daarin op tegen de nummers een en twee van groep C en groep D.

Naast recordkampioen Nederland (24 titels), titelverdediger Spanje en meervoudig kampioen Italië (10 titels) is ook Israël van de partij. Nederland speelt in het Familiestadion op zondag tegen Frankrijk en op maandag tegen Israël.