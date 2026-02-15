Medaille op aflossing moet Spelen voor Van 't Wout compleet maken

MILAAN (ANP) - Een medaille met de aflossingsploeg bij de mannen zou de Olympische Spelen voor Jens van 't Wout compleet maken. Dat onderdeel heeft voor de 24-jarige Nederlandse shorttracker in Milaan meer prioriteit dan de 500 meter, waar hij na de 1000 en 1500 meter zijn derde individuele gouden medaille kan winnen.

"Toen ik vanochtend wakker werd, heb ik gelijk de knop weer omgezet om me klaar te maken voor de 500 meter en de relay", sprak Van 't Wout na de training in de Milano Ice Skating Arena. "Ik wil nu heel graag met de mannenploeg en mijn broer Melle in de A-finale komen. Daar ligt mijn focus, dat is mijn hoofddoel. Dit is voor Nederland een speciaal evenement. We hebben op de Olympische Spelen nog nooit een medaille behaald met de aflossingsploeg bij de mannen."

Maandag verschijnt Van 't Wout eerst aan de start van de voorronden van de 500 meter en daarna doet hij met de aflossingsploeg mee aan de halve finale. "Ik voel me heel fit. Die 500 meter is heel lastig. Ik ga zo hard rijden als ik kan."