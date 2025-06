Medailles en geld geen grote drijfveer Nederlandse topsporter

AMSTERDAM (ANP) - Medailles en prijzengeld zijn geen grote drijfveren om topsport te bedrijven in Nederland. De grootste drijfveer is de intrinsieke motivatie. "Onze sporters vereenzelvigen zich met hun sport. De drive is doelen stellen en beter worden. Het halen van medailles staat op de negende plaats", aldus onderzoeker Anton van Wijk bij de presentatie van het grootschalige onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland in de Johan Cruijff ArenA.

Dat onderzoek kent mondiaal zijn gelijke niet, meent mede-onderzoeker Marjan Olfers. "Het is uniek in de wereld", zei ze over het 474 pagina's tellende rapport. Er is vier jaar onderzoek gedaan. Ruim 1250 topsporters, 220 coaches en 90 oud-sporters vulden een uitgebreide vragenlijst in en er zijn 470 interviews afgenomen. "Anoniem, onafhankelijk en kritisch", aldus Van Wijk. 26 bonden werkten mee en het omvatte in totaal 63 sportdisciplines.