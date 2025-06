Kind in Antwerpen overleden na aanrijding door politievoertuig

ANTWERPEN (ANP) - In België is opnieuw een kind overleden na een aanrijding door een politievoertuig. Dat gebeurde in Antwerpen. Het slachtoffer overleed ter plekke, bericht de krant Gazet van Antwerpen.

De leeftijd van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het kind zou zijn aangereden bij het oversteken van de straat.

Het is de tweede keer in enkele weken tijd dat een kind komt te overlijden na een aanrijding door een politievoertuig. In Brussel overleed begin juni de 11-jarige Fabian nadat hij door agenten was achtervolgd.