Medaillespiegel: Nederland scoort ver boven onze stand

Nederlandse sporters doen het op de Spelen n Parijs weer heel goed. Net als bij de spelen van Tokio horen we bij de 10 best presterende landen. Dat is meer dan normaal is.

Je zou verwachten dat er een verband is met de omvang va de bevolking van een land: hoe meer mensen, des te groter de kans op een uitblinker.

Daarnaast zou je een relatie verwachten met het nationaal inkomen: hoe rijker een land, des te beter de sportvoorzieningen.

Rijk is Nederland wel. Maar groot is Nederland niet.

Bloomberg heeft de medaillespiegel voorzien van gegevens over bevolkingsgrootte en inkomen. Dan zie je het volgende:

Uitleg: Nederland heeft tot nu toe 1,19 medailles gehaald per miljoen inwoners. Amerika, dat de ranglijst aanvoert, haalde 0,28 medaille per miljoen inwoners.