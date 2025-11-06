ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GTA-uitgever ontslaat tientallen werknemers om lekken informatie

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 11:52
anp061125122 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Rockstar Games, de uitgever van de populaire gameserie Grand Theft Auto, heeft vorige week dertig tot veertig werknemers ontslagen. Ze hadden vertrouwelijke bedrijfsinformatie gelekt op een publiek forum, meldt de game-uitgever aan persbureau Bloomberg.
Het gaat om medewerkers uit het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ze zijn volgens Rockstar Games ontslagen vanwege "ernstig wangedrag".
Een Britse vakbond, de eerste voor medewerkers van videogamebedrijven in het VK, zei tegen Bloomberg dat alle ontslagen werknemers betrokken waren bij vakbondsactiviteiten. De bond noemde de ontslagen "een van de meest flagrante en meedogenloze vormen van vakbondsbreking in de geschiedenis van de game-industrie".
De game-uitgever heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen sinds het uitlekken van beelden van de game Grand Theft Auto VI in 2022. Het langverwachte spel moet op 26 mei volgend jaar uitkomen. Naar verwachting wordt het een van de meest verkochte videogames ooit.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-493613273

Downshiften: steeds meer hoogopgeleiden kiezen voor een praktische baan

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

78366924_m

Waarom krimpen je kleren in de was en kun je ze herstellen?

Loading