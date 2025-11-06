GTA-uitgever ontslaat tientallen werknemers om lekken informatie

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Rockstar Games, de uitgever van de populaire gameserie Grand Theft Auto, heeft vorige week dertig tot veertig werknemers ontslagen. Ze hadden vertrouwelijke bedrijfsinformatie gelekt op een publiek forum, meldt de game-uitgever aan persbureau Bloomberg.

Het gaat om medewerkers uit het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ze zijn volgens Rockstar Games ontslagen vanwege "ernstig wangedrag".

Een Britse vakbond, de eerste voor medewerkers van videogamebedrijven in het VK, zei tegen Bloomberg dat alle ontslagen werknemers betrokken waren bij vakbondsactiviteiten. De bond noemde de ontslagen "een van de meest flagrante en meedogenloze vormen van vakbondsbreking in de geschiedenis van de game-industrie".

De game-uitgever heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen sinds het uitlekken van beelden van de game Grand Theft Auto VI in 2022. Het langverwachte spel moet op 26 mei volgend jaar uitkomen. Naar verwachting wordt het een van de meest verkochte videogames ooit.