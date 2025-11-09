ECONOMIE
Meerkampster Vetter beëindigt atletiekloopbaan

Sport
door anp
zondag, 09 november 2025 om 20:38
anp091125136 1
AMSTERDAM (ANP) - Meerkampster Anouk Vetter zet een punt achter haar atletiekcarrière. "Het is mooi geweest. Ik merk dat ik heel erg voldaan en tevreden ben en dat het vuurtje gewoon is gedoofd", zei Vetter tegen de NOS.
Vetter nam drie keer deel aan de Olympische Spelen en veroverde in Tokio een zilveren medaille. Ze haalde een keer zilver en twee keer brons bij een WK. Bij de EK in 2016 veroverde ze goud.
Vetter liet aan de NOS weten dat het de afgelopen drie jaar lichamelijk niet altijd soepel ging. "Dat is oké, want dat is topsport. Maar om met de blessures te kunnen blijven omgaan, moet je wel heel erg gedreven blijven. Dat vuurtje is er gewoon niet meer. En nu de tevredenheid er is, is het een prachtig moment om er een punt achter te zetten."
