Verstappen had derde plaats na start vanuit de pits niet verwacht

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen had niet gedacht dat hij op het podium zou eindigen in de Grote Prijs van São Paulo na een start vanuit de pitstraat. De wereldkampioen eindigde als derde achter winnaar Lando Norris uit Groot-Brittannië en Kimi Antonelli uit Italië. "Om op het podium te eindigen vanuit de pitstraat, dat had ik echt totaal niet verwacht", zei hij in het interview na afloop.

"Ik denk dat het de hele race volle bak was. We moesten veel auto's inhalen vanuit de pitstraat en hadden een goede snelheid", zei Verstappen over zijn race. "Ik had ook nog een lekke band en moest terug naar de pits. Het is een ongelofelijk resultaat."

Verstappen zei ook dat hij trots op het team was. Hij kende zaterdag een mislukte kwalificatie met de zestiende plaats en het team paste daarna zijn auto aan, waardoor hij vanuit de pitstraat moest starten. "We geven nooit op. We zijn maar 10 seconden van de winnaar geëindigd. Dat is echt ongelofelijk."