Mercedes ook in 2026 met F1-coureurs Russell en Antonelli

Sport
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 16:02
anp151025141 1
AUSTIN (ANP) - Het Formule 1-team van Mercedes rijdt ook in 2026 met coureurs George Russell en Kimi Antonelli. De 27-jarige Brit en de 19-jarige Italiaan zijn dit seizoen de vaste coureurs van het team. "De bevestiging van ons rijdersduo was altijd slechts een kwestie van timing, niet van personen", meldde teambaas Toto Wolff woensdag. "We wilden de tijd nemen en de onderhandelingen goed afronden om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden was. Ik ben blij dat we dat hebben gedaan."
Russell won anderhalve week geleden de Grote Prijs van Singapore, zijn tweede zege van het seizoen. Hij was eerder dit jaar ook al de beste in Canada. Hij staat vierde in de WK-tussenstand. In 2026 begint hij aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes. Antonelli, die dit seizoen debuteert in de Formule 1, behaalde bij de Grote Prijs van Canada met de derde plek zijn enige podiumplaats.
