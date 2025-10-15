Apple onthult nieuwe Pro-lijn, uitgerust met M5-chip

CUPERTINO (ANP) - Apple heeft woensdag een nieuwe iPad Pro en MacBook Pro onthuld. De tablet en laptop zijn uitgerust met de nieuwe M5-chip van het techconcern. De chip heeft een snellere verwerkingssnelheid dan voorganger M4. Daardoor kunnen de apparaten taken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) volgens Apple sneller uitvoeren.

De nieuwe MacBook Pro heeft een 14 inch- of 16 inch-beeldscherm en is verkrijgbaar vanaf 22 oktober. De laptop, verkrijgbaar in zilver en zwart, heeft een vanafprijs van 1829 euro. Het apparaat wordt duurder als wordt gekozen voor meer geheugen. Ook de iPad Pro is vanaf 22 oktober verkrijgbaar, in een 11 inch- en 13 inch-model in de kleuren zwart en zilver. De goedkoopste iPad Pro kost 1119 euro.

Apple kwam vorige maand al met nieuwe iPhones, waaronder de iPhone 17 en een slanker iPhone Air-model. Ook onthulde het Amerikaanse bedrijf toen een nieuwe versie van zijn AirPods Pro-oortjes en een Apple Watch met een bloeddrukmeter.