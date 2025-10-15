Pakistan en Afghaanse Taliban sluiten tweedaags bestand

ISLAMABAD (ANP/RTR/AFP) - Pakistan en de Afghaanse Taliban hebben overeenstemming bereikt over een tweedaags staakt-het-vuren, meldt het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bestand is al van kracht en duurt tot in ieder geval vrijdag 15.00 uur Nederlandse tijd. Volgens het ministerie zijn beide partijen van plan zich te houden aan de afspraak en uit op dialoog.

Eerder op de dag zou Islamabad nog precisieaanvallen hebben uitgevoerd op de Zuid-Afghaanse provincies Kandahar en Kabul, waar de Taliban ontstond en dat grenst aan Pakistan.

De banden tussen de landen staan op scherp sinds de fundamentalistische Taliban de macht overnamen in Afghanistan. De afgelopen weken vonden vaak gewapende confrontaties plaats in het grensgebied met Pakistan, die aan beide zijden tot tientallen doden hebben geleid, onder wie burgers. Dit weekend liep het uit de hand en sloot Pakistan de grens met het buurland.