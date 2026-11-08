Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kunstbeurs PAN Amsterdam trekt 44.000 bezoekers

Samenleving
door anp
anp081126120 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De kunstbeurs PAN Amsterdam in de RAI heeft afgelopen week 44.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 2000 minder dan de editie van vorig jaar. Toch is directeur Mark Grol tevreden. "We hebben belangrijke verkopen gezien in uiteenlopende segmenten, van oude meesters en moderne kunst tot Aziatische kunst en bijzondere verzamelobjecten."
Er waren veel aankopen door musea, zegt de organisatie. Zo verwierf het Stedelijk Museum Alkmaar het schilderij Stilleven in groene vaas van Charley Toorop. Het Amsterdam Museum en het Kunstmuseum Den Haag kochten beide ontwerpen van modeontwerper Tess van Zalinge. Ook is het Amsterdam Museum nog bezig met de aankoop van het monumentale schilderij Musicerende Amsterdamse Burgerweeshuismeisjes uit 1889, dat door een New Yorkse kunsthandelaar werd aangeboden.
PAN Amsterdam is een beurs voor kunst, antiek en design. Bij deze 39e editie boden 125 galeriehouders, antiquairs en kunsthandelaren hun objecten aan. Volgend jaar is de PAN van 31 oktober tot en met 7 november.
loading

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

salariskoopkracht_header_v2_ai

Waar je salaris het meest waard is: Koeweit wint, Nederland twaalfde

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

Waarom betaalt een Belg betaalt omgerekend €1,05 per kuub gas, een Duitser €1,37 en jij ook na de daling van deze week nog €1,84

Iemand fotografeert met een smartphone de gegevenspagina van een paspoort dat naast een vliegticket op tafel ligt.

Als je deze twee foto's voor je vakantie maakt, kan je dat een hoop ellende besparen

shutterstock_2829353927

€ 50.000 goed belegd: zo maak je een verstandige verdeling

Loading