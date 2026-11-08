Kunstbeurs PAN Amsterdam trekt 44.000 bezoekers

AMSTERDAM (ANP) - De kunstbeurs PAN Amsterdam in de RAI heeft afgelopen week 44.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 2000 minder dan de editie van vorig jaar. Toch is directeur Mark Grol tevreden. "We hebben belangrijke verkopen gezien in uiteenlopende segmenten, van oude meesters en moderne kunst tot Aziatische kunst en bijzondere verzamelobjecten."

Er waren veel aankopen door musea, zegt de organisatie. Zo verwierf het Stedelijk Museum Alkmaar het schilderij Stilleven in groene vaas van Charley Toorop. Het Amsterdam Museum en het Kunstmuseum Den Haag kochten beide ontwerpen van modeontwerper Tess van Zalinge. Ook is het Amsterdam Museum nog bezig met de aankoop van het monumentale schilderij Musicerende Amsterdamse Burgerweeshuismeisjes uit 1889, dat door een New Yorkse kunsthandelaar werd aangeboden.

PAN Amsterdam is een beurs voor kunst, antiek en design. Bij deze 39e editie boden 125 galeriehouders, antiquairs en kunsthandelaren hun objecten aan. Volgend jaar is de PAN van 31 oktober tot en met 7 november.