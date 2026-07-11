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Merlier dacht in slotkilometer kansloos te zijn voor ritzege Tour

Sport
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 17:47
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BERGERAC (ANP) - Tim Merlier dacht tijdens de laatste kilometer dat hij geen kans meer maakte op de ritzege in de achtste etappe van de Tour de France. Dat zei de Belg van Soudal Quick-Step in het flashinterview na de finish. Merlier sprintte in de laatste 500 meter van de tiende positie naar zijn tweede ritzege deze Tour, zijn vijfde in totaal.
"Ik dacht dat het voorbij was, maar ik probeerde terug te komen", zei Merlier. "Ik kwam terug met zoveel snelheid, en ik probeerde het. Als ik de finish zie, kan ik meer geven dan iemand anders."
Met deze overwinning is zijn Tour al geslaagd, zei de Belg in Bergerac. "Maar in deze hitte was het wel een zware klus."
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