ING verlaagt voor het eerst sinds 2023 de spaarrente

AMSTERDAM (ANP) - ING gaat de spaarrente verlagen. Vanaf 18 april krijgen spaarders over het spaarsaldo tot en met 10.000 euro nog maar 1,25 procent rente. Dat is nu nog 1,5 procent. Ook voor hogere bedragen gaat de rente omlaag.

Het is voor het eerst sinds najaar 2023 dat de grootbank de spaarrente aanpast. Eerder kregen de grootbanken nog kritiek dat ze hun rentes maar beperkt opschroefden nadat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rentetarieven in rap tempo had verhoogd. Maar nadat de ECB de rente weer begon te verlagen bleven de spaarrentes bij de grootbanken juist stabiel, terwijl kleinere aanbieders al wel renteverlagingen doorvoerden.

Volgens ING zijn de rentes die de bank hanteert voor zowel sparen als hypotheken afhankelijk van veel factoren. "Denk daarbij aan de renteniveaus op internationale kapitaal- en geldmarkten, de balanspositie van de bank in een land, de kosten die de bank maakt en de productspecificaties en concurrentieverhoudingen op verschillende nationale markten."