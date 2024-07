Metrotickets in Parijs fors duurder voor Olympische Spelen

De metrotickets in Parijs zijn vanaf zaterdag in één klap een stuk duurder geworden. De Franse hoofdstad heeft besloten de prijzen voor het openbaar vervoer te verhogen voor de Olympische Spelen , die komende vrijdag beginnen.

Een ticket voor een enkele reis kost nu 4 euro, bijna een verdubbeling van de oude prijs: 2,10 euro. Volgens de autoriteiten in Parijs hebben de bewoners van de stad geen last van de prijsverhogingen. De kosten voor jaarlijkse en maandelijkse abonnementen blijven gelijk.

Parijs verwacht zo'n 10 miljoen bezoekers tijdens de Olympische Spelen. Toeristen kunnen in plaats van tickets voor enkele reizen ook dagkaarten kopen voor 16 euro of een weekpas voor 70 euro. Daarmee kunnen ze ook in de regio rondom Parijs reizen, inclusief het internationale vliegveld Charles de Gaulle.

De prijsverhogingen gelden tot 8 september.