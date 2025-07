Milan trots op eerste Italiaanse zege in Tour sinds 2019

LAVAL (ANP) - Wielrenner Jonathan Milan was trots op zijn zege in de achtste etappe van de Tour de France. De sprinter van Lidl-Trek werd de eerste Italiaan sinds 2019 die een rit wist te winnen in de Franse rittenkoers. "Het betekent veel voor mij en voor mijn land", aldus Milan.

"Ik kan het nog moeilijk bevatten", zei Milan na afloop in een flashinterview. "We kwamen hier met verwachtingen en dromen. Het laten uitkomen van de dromen blijkt een ander verhaal."

De Italiaan was zaterdag na de gemiste kansen in de twee eerdere sprints gebrand op de zege. "Ik had vertrouwen in de ploeg. We waren er dichtbij in de derde etappe, maar we gingen toen iets te vroeg. Vandaag waren we echt goed gefocust en we geloofden in een goed resultaat. De ploeg deed het fantastisch. We verdienden het echt."