Tientallen sympathisanten Britse pro-Palestijnse groep opgepakt

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Britse autoriteiten zeggen opnieuw tientallen personen te hebben opgepakt die steun betuigden aan de verboden pro-Palestijnse groep Palestine Action. Dat gebeurde tijdens een demonstratie in de buurt van het parlementsgebouw. Actievoerders hadden borden meegenomen met teksten als 'Ik ben tegen genocide. Ik steun Palestine Action'.

"De politie heeft 41 arrestaties verricht voor het tonen van steun aan een verboden organisatie. Eén persoon is aangehouden voor mishandeling", meldt de politie in Londen. Een week geleden waren 29 mensen opgepakt bij een vergelijkbaar protest.

Het verbod op Palestine Action ging eerder deze maand in. Aanhangers hadden schade aangericht op een militaire basis, waarna de groep op de terreurlijst was gezet. Dat betekent dat leden voortaan een jarenlange celstraf riskeren en dat ook steunbetuigingen zijn verboden. Medestanders spreken over een "Orwelliaanse" maatregel en hadden acties aangekondigd op meerdere plekken in het Verenigd Koninkrijk.