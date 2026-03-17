Minister Sterk huldigt medaillewinnaars Paralympics

DEN HAAG (ANP) - Zitskiër Jeroen Kampschreur (26) heeft een zogenoemd chapeau-beeldje gekregen van minister Mirjam Sterk (Sport). De drievoudig gouden medaillewinnaar van de Paralympics genoot in Den Haag bij de huldiging van de medaillewinnaars bij de Paralympics met volle teugen. "Er is echt een droom uitgekomen", zei Kampschreur, die drie gouden medailles won in Italië. "Eens in de vier jaar staan wij in de aandacht. Dat is supertof. We worden geleefd, maar dat is genieten."

Kampschreur sloot de Spelen in Cortina zondagavond af door samen met Lisa Bunschoten-Vos de vlag te dragen bij de sluitingsceremonie. Hij heeft geen moment overwogen de ceremonie te boycotten vanwege de aanwezigheid van Russische vlaggen. Sportkoepel NOC*NSF liet de sluiting wel uit protest aan zich voorbijgaan. "Ik heb daar niet over nagedacht. Het was een enorme eer om de vlag te dragen."

Minister Sterk huldigde Kampschreur als de succesvolste Nederlandse paralympiër bij de Winterspelen ooit. Kampschreur veroverde goud op de slalom, de super-G en de supercombinatie. "Het is bijzonder knap wat jij hebt gepresteerd", zei Sterk. "Je hebt Nederland ongelooflijk trots gemaakt." Het beeldje dat zij overhandigde is een eerbetoon aan sporters die eerder na een gouden medaille zijn geridderd.