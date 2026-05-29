Minnesota Lynx beëindigt contract Nederlandse basketbalster Hof

MINNEAPOLIS (ANP) - Het avontuur van de Nederlandse basketbalster Emese Hof bij Minnesota Lynx heeft maar kort geduurd. Een kleine maand nadat ze was vastgelegd door de club die uitkomt in de WNBA, de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie voor vrouwen, is haar contract alweer ontbonden. Dat staat op de site van Minnesota Lynx.

De 30-jarige Nederlandse international Hof, die een tijdelijk contract had op basis van 'speelstersontwikkeling', kwam begin mei over van Praag en speelde eerder voor het Spaanse Avenida. De Utrechtse studeerde aan de Universiteit van Miami en speelde daar tot 2019 collegebasketbal. Met het Nederlandse team won Hof in 2015 een bronzen medaille op het EK onder 20, waar ze werd opgenomen in de All-Star Five van beste speelsters van het toernooi.

De Minnesota Lynx begonnen het reguliere seizoen op 9 mei tegen Atlanta Dream.