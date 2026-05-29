SpaceX mikt op lagere waardering bij aanstaande beursgang

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Het ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat techmiljardair Elon Musk binnenkort naar de beurs wil brengen, streeft momenteel naar een waardering van minimaal 1,8 biljoen dollar (bijna 1,6 biljoen euro) bij de aanstaande beursintroductie. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

Eerder werd gemeld dat het raket-, satelliet- en kunstmatige-intelligentiebedrijf mikte op een beurswaarde van naar verluidt meer dan 2 biljoen dollar. Het waarderingsdoel is volgens de bronnen lager uitgevallen na overleg met adviseurs en investeerders.

De details van een beursintroductie, zoals de omvang en de waardering, worden doorgaans voorafgaand aan de vaststelling van de introductieprijs aangepast op basis van feedback van investeerders en belanghebbenden, aldus de bronnen.

Uitgifteprijs

SpaceX wil met de beursgang maar liefst 75 miljard dollar ophalen. De beursintroductie van het bedrijf op Wall Street wordt daarmee de grootste ooit.

SpaceX zal naar verwachting op 11 juni de uitgifteprijs van het aandeel bekendmaken. De besprekingen over de introductieprijs zijn nog gaande en het bedrijf zou nog kunnen besluiten de beoogde waardering te verhogen, afhankelijk van de feedback van investeerders, aldus de bronnen. Een woordvoerder van SpaceX reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.