Mondiale antidopingbureau legt zich neer bij vrijspraak Swiatek

MONTREAL (ANP/RTR) - Het mondiale antidopingbureau WADA legt zich erbij neer dat tennisster Iga Swiatek geen verdere straf krijgt voor een positieve dopingtest in augustus vorig jaar. De Poolse nummer 2 van de wereld testte positief op de verboden substantie trimetazidine. Swiatek accepteerde een schorsing van een maand en ging met succes in beroep.

Swiatek had gezegd dat ze het middel nam voor een jetlag en slaapproblemen en kreeg geen langdurige schorsing nadat het Internationaal Tennis Integriteitsagentschap (ITIA) oordeelde dat er geen sprake was van significante schuld of nalatigheid van haar kant.

"De wetenschappelijke experts van WADA hebben bevestigd dat het specifieke scenario met verontreinigde melatonine, zoals gepresenteerd door de atleet en geaccepteerd door de ITIA, aannemelijk is en dat er geen wetenschappelijke gronden zijn om het bij CAS aan te vechten", aldus WADA in een persbericht.

Gemiste toernooien

Swiatek werd voorlopig geschorst vanaf 12 september, waardoor ze drie toernooien miste. Ze sloeg tussen 16 september en 13 oktober drie toernooien in Azië over. Rondom de afmeldingen werd er al gespeculeerd over de reden van de afmeldingen, maar Swiatek liet doorschemeren dat die te maken hadden met een coachwissel.

De 23-jarige Swiatek won vorig jaar voor de vierde keer Roland Garros. In 2022 was ze al de beste op de US Open. Op de Australian Open bereikte ze maandag de kwartfinales.