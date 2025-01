Operatie DetoX: VPRO, en 17 andere grote organisaties vertrekken vandaag van X

X-eigenaar en rijkste man ter wereld Elon Musk is machtiger dan ooit, nu Donald Trump wederom in het Oval Office heeft plaatsgenomen. Zeventien organisaties en zo'n 4000 particulieren zijn de belangenverstrengeling zat, en vertrekken maandag van het socialemediaplatform, dat voorheen bekendstond als Twitter. Zij sluiten zich daarmee aan bij #DetoX, een initiatief van DeGoedeZaak en Stem op een Vrouw. Met de actie willen de maatschappelijke organisaties een statement maken "tegen online haat, desinformatie en politieke inmenging".

Schaduwpresident

Volgens de organisaties is de aanstelling van X-eigenaar Elon Musk als hoofd van het ministerie van Overheidsefficiëntie onder president Donald Trump, die maandag wordt geïnaugureerd, voor velen de aanleiding. "Musk wordt nu al gezien als 'schaduwpresident' en mengt zich in de politiek van onze buurlanden. X is een politiek project geworden en vormt een steeds grotere bedreiging voor onze democratische rechtsstaat.", zegt directeur Jurjen van den Bergh van DeGoedeZaak. "Het is niet te verkopen dat het maatschappelijk debat in Nederland dan juist op dat platform plaatsvindt."

Haatzaaierij

Beide organisaties wijzen er bovendien op dat niet alle mensen even vrij zijn om zich te uiten op X. "Voor sommige groepen mensen is X nog giftiger, omdat zij wegens hun etniciteit, gender of beroep een dartbord op hun rug hebben." Daarbij worden "extreme en haatdragende stemmen vergroot omdat die het goed doen in het algoritme", stellen DeGoedeZaak en Stem op een Vrouw. "X en Musk verdienen flink aan de polarisatie en haatzaaierij die het platform veroorzaakt. Het is tijd dit patroon te doorbreken."

Gegijzeld

De initiatiefnemers willen dat zoveel mogelijk politici, journalisten, maatschappelijke organisaties en individuen X de rug toekeren. Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw, stelt dat men elkaar op X "gegijzeld" houdt. "Omdat veel politici het platform gebruiken, voelen journalisten zich verplicht daar te blijven - en dus blijven organisaties en individuen die het publieke debat willen volgen en beïnvloeden. Zo houd je elkaar in een houdgreep waarbij niemand als eerst wil gaan."

Grote namen

Naast DeGoedeZaak en Stem op een Vrouw zelf vertrekken onder meer Oxfam Novib, COC, Urgenda, Bits of Freedom en Terre des Hommes van X. De campagne is onderdeel van de bredere beweging Make Socials Social Again, die de komende maanden meerdere evenementen organiseert "om Nederland te helpen in de transitie naar een eerlijker, veiliger en democratischer maatschappelijk debat".