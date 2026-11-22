PORTIMÃO (ANP) - Motorracers Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh zijn bij de Grote Prijs van Portugal in de top 10 geëindigd van de Moto2. Twee Nederlanders bij de beste tien was dit jaar nog niet voorgekomen.

Veijer werd negende en dat was voor hem een tegenvallend resultaat, omdat hij als vierde was gestart en mikte op een podiumplaats. Van den Goorbergh vierde in zijn honderdste grand prix met de tiende plaats zijn beste resultaat van dit seizoen.

De zege ging naar de Spanjaard Daniel Muñoz, die in een hectische wedstrijd op het circuit van Portimão zijn landgenoot Alonso López en de Australiër Senna Agius voorbleef.

Crash

De race moest na acht ronden worden stilgelegd om een crash met vier coureurs, onder wie Van den Goorbergh en kampioenschapsleider Manuel González. De Nederlander kon de race hervatten, maar González viel uit.

Veijer lag vierde ten tijde van de crash, maar hervond de snelheid niet na de herstart en zakte weg. Van den Goorbergh won juist wat posities.