BANGKOK (ANP) - Het MotoGP-seizoen gaat in 2025 en 2026 van start in Thailand. De afgelopen twee decennia vond het openingsweekend plaats in Qatar, op het Lusail International Circuit.

Het eerste raceweekend van 2025 is van 28 februari tot en met 2 maart. De afgelopen jaren werd de Grote Prijs van Thailand telkens in oktober gehouden.

De volledige kalender voor 2025 wordt later bekendgemaakt.